小優2年前就被控是大嘴巴！當場遭公審「走心痛哭」畫面曝

大根（右）直指小優（左）是爆料自己未婚生子的罪魁禍首。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星大根日前遭週刊爆料未婚生子，事後他出面澄清絕無此事，更質疑爆料者是女星小優，引起不少網友到小優粉專批評她大嘴巴，甚至有人挖出小優之前上節目的片段，指出她口風不緊的情況早已不是第一次。

康茵茵指控小優將自己買房的事說出。（翻攝自YT）

有眼尖網友發現，小優2年前在節目《小姐不熙娣》中，和康茵茵、徐凱熙、詹子晴同台，其中康茵茵提到，曾告訴過小優自己買房的事，但因為不想張揚，因此特別提醒小優不要說出去，怎料到了隔天錄影，兩人在化妝間遇見，小優竟當場大聲詢問康茵茵買房裝潢多少錢，讓她相當傻眼。之後在好友接連不斷的遭控訴下，小優在節目尾聲終於忍不住情緒崩潰落淚。

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小優走心落淚。（翻攝自YT）

小優過往在節目上被公審的畫面被翻出後，再次引起網友討論，「剛好前陣子看到小S節目的片段，就是關於這個人口風不緊這件事……那些藝人看起來都很認真不高興，然後她還大哭說我有送妳們東西～情緒勒索到一個不行」、「小優已經被講很多次大嘴巴了，就算這次不是也被根深蒂固的相信了」、「我還記得有一次小優上小S的節目，因為朋友都說他大嘴巴，他就辯解到哭，還說『我都有送你們東西欸』這種話想合理化自己大嘴巴的行為，有夠無腦」。

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