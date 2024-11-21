曾國城主持到一半突被飆罵 苗可麗回神後秒下跪

苗可麗（右）突飆罵曾國城後下跪道歉。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我的成長》本週播出苗可麗的成長故事，節目中，苗可麗被要求罵一下大家，硬底子的她說來就來，直接飆罵主持人曾國城，罵完回神後竟嚇得直接跟曾國城下跪，短短的時間就能看出她的反差萌，被罵傻的曾國城當場也哭笑不得。

苗可麗（右）突飆罵曾國城後下跪道歉。（民視提供）

不同於戲劇上罵人兇悍的公車萍，童年時期「傻憨呆」的苗可麗考了倒數第二名，卻引以自豪還當著親戚朋友面大聲說出來，於是遭了爸爸一頓揍。

請繼續往下閱讀...

後來她因為學科不好被送去音樂班，拉小提琴回家不知道要練習，上課拉出的音像是「殺鴨」，還遭老師狠狠賞巴掌；後來參加合唱團不知道要背歌詞，在台上空對嘴，天兵的她甚至語出驚人說：「練琴跟讀書從來沒人跟我說，回家要練習。」一旁的製作人聽到後就忍不住問：「苗可麗是怎麼平安長大的？」

苗可麗上了國中情竇初開，喜歡校草談了純純的初戀，幫同學倒垃圾偷偷遞情書給喜歡的男生，沒想到收到回信後，引起校內太妹的忌妒被圍住罵：「妳很騷喔？」被太妹拍臉恐嚇要離校草遠一點，不然要「出入注意人身安全」，思考異於常人的她居然還跟人家說「謝謝」。

鄭茵聲（左）和李玉璽穿得像「冬季戀歌」一樣，還原苗可麗當時的愛情故事。（民視提供）

後來順利交往校草，苗可麗陪伴他在校園走路，走到腳拇指發炎，這一段故事在短劇中，由扮演苗可麗和校草的鄭茵聲和李玉璽穿得像「冬季戀歌」一樣，還原當時走過春夏秋冬走到腳指發炎的情境，結果兩位演員走到最後腳趾沒有發炎，倒是全身濕透，演出了一場「濕背秀」，看著實境短劇演出笑到哭的苗可麗，直說9成9超逼真還原，真的是她青春無悔的紀錄片。

戀愛腦的她不愛讀書，在青年中學一年級15歲就發片出道，自認要當偶像堅持唱國語歌，結果出去作秀被要求唱閩南語。偶像夢碎的她去跟蔡振南學唱歌，被要求憋氣、爬大肚山甚至吹汽球，含著淚苦練肺活量，沒想到唱片成績普普一直未有知名度。

後來經朋友介紹到戲劇圈，第一句的對白就只有生小孩慘叫的「啊」，在戲劇圈一直不受重視的她，終於才在2002年以「公車萍」一角爆紅初嘗走紅滋味。節目短劇將她當年在等紅燈時，被路人第一次認出的經典畫面演出，苗可麗說：「我怎麼看到這一幕就開始想哭了？」苗可麗說節目中的短劇很完整地把她的人生演出來，鉅細靡遺的程度讓她想放在告別式給人看，苗可麗認真問製作人李慧蘭：「到時候影片可以借我嗎？」一句話又哭又笑卻也點出她樂觀豁達的開朗。

苗可麗自認不是好女兒跟好媽媽，因為工作時間佔據她大部分的人生。（民視提供）

節目最後提到苗可麗最脆弱的話題，自認不是好女兒跟好媽媽，她工作時間佔據她人生大部分，分享在醫院照顧83歲媽媽，她盯著一旁的空氣一整晚，用念力要旁邊不好的能量退散，也分享自己生完女兒滿月就獨自北上工作，直到前陣子才特別空出20天在英國陪伴留學的女兒，這可能是女兒這一生擁有媽媽最長的一段時間。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法