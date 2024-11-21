愛莉莎莎不藏了！公開「基本月收入」認業配價漲高

愛莉莎莎公開基本月收。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅「愛莉莎莎」以幽默直率的性格深受不少粉絲喜愛，近日前往印度旅遊也不忘在社群與粉絲互動，今（21）在IG開放網友提問，她也罕見公開做自媒體以來的基本月收入。

愛莉莎莎在IG限時動態回覆網友提問，公開做自媒體後的月收入並分為3個階段，表示一開始在「老家時期」最多是20至30萬，但她也透露當時自己的狀態不佳，「每天熬夜傷身，跟家人吵架，人際關係也很不穩定。」再來搬到萬華後，隨著風水變好，月收入也提升到50萬左右，但扣掉支出後也存不了錢，「風水老師說這個房子的帶財能力已經達到它的極限了」。

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如今，愛莉莎莎入住板橋新家，除了在做自媒體外，她也斜槓當線上老師，坦言「因此收入更可觀（翻倍），業配價碼也水漲船高（但一樣是進帳不包含支出）」，雖然沒有明說，但月收顯然已超過50萬，她也提到目前自己的工作與身心達成平衡，且人際關係圓滿，似乎相當滿意現狀。

愛莉莎莎似乎相當滿意現在的狀態。（翻攝自IG）

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