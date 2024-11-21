馬國賢娶小16歲嫩妻 結婚1年吐摩擦心聲「活得不像自己」

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬國賢去年與小16歲韓國籍女友結婚，迎來兒子「小太陽」，他今出席公視人生劇展《芙蓉》媒體茶敘，他戲裡飾演鄭志偉的弟弟，對於嫂子多有怨言，劇情談及婚姻習題，他戲外升格人夫，直呼會懷念單身生活，表示：「現在活得有點不像自己。」但他講完之後，立即表示自己一點都不後悔踏入婚姻，甜蜜補充「「看到老婆，我就想要照顧她一輩子」。

馬國賢。（記者胡舜翔攝）

他兒子已經1歲，夫妻相差16歲難免有代溝，他知道老婆愛吃美食，會積極找餐廳來拉近距離，只不過家庭生活難免需要時間習慣，像是他本來能獨佔冰箱，現在就算自己買東西，但都是老婆、小孩的東西，意識到「冰箱不是我的」，偶爾會看不慣老婆的生活習慣，像是浴室掉頭髮這點小事都忍不住碎念，惹得老婆不開心，現在他學會閉嘴，「很多事不用講 ，自己去做就好」。

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談及夫妻間最大爭執，馬國賢說：「沒有即時幫兒子換尿布。」他真的開始育兒後才知道辛苦，婚姻生活需要「退一步海闊天空」，夫妻倆本來想再拚一胎，只是體力有些吃不消，算命老師說馬年有機會，老婆則經常叮囑他保養，怕他老太快，到時兒子上學會被誤認成阿公，也會貼心幫他敷臉，對馬國賢很貼心。

公視人生劇展《芙蓉》將於本週日（11/24）晚間10時，公視首播，隔週日中午12時上架公視＋平台。​​​​​​​

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