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娛樂 電影

冤案被判27年！甄子丹不當葉問查案 上演1個打100個

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由《葉問》黃金拍檔監製黃百鳴及甄子丹再度合作打造香港動作巨片《誤判》，甄子丹執導並領銜主演，聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖，再加上香港新生代演員張天賦共同演出。故事靈感來自香港的真實案例，甄子丹為了正義，上演以一打百的精彩動作畫面，讓影迷直呼超級期待。

甄子丹在《誤判》中的動作戲將是看點。（華映娛樂提供）甄子丹在《誤判》中的動作戲將是看點。（華映娛樂提供）

《誤判》講述了一個由快遞包裹引發的誤判冤案，因幫朋友代收快遞包裹，一個香港年輕人捲入了一樁販毒案中，並因此判刑27年。甄子丹飾演的檢察官試圖糾正這場誤判，在過程中發現了更深層的黑暗。

《誤判》甄子丹。（華映娛樂提供）《誤判》甄子丹。（華映娛樂提供）

《誤判》甄子丹。（華映娛樂提供）《誤判》甄子丹。（華映娛樂提供）

該故事由一樁發生在香港的真實案件改編而來，2016年一位香港青年因幫朋友代收快遞而遭判刑20餘年，2021年法庭再審後宣佈無罪並當庭釋放。該案在香港社會一度引起軒然大波，香港的法治也因此面臨民眾的詰問與譴責。

《誤判》張智霖。（華映娛樂提供）《誤判》張智霖。（華映娛樂提供）

《誤判》許冠文。（華映娛樂提供）《誤判》許冠文。（華映娛樂提供）

甄子丹在《誤判》中面臨全新挑戰，首度演出律政題材，挑戰檢察官的角色，他扮演的檢察官曾經擔任過警察，不但擁有「言值」，出口便可以流暢講出法律條文，更有高度的「武力值」，可以保護自己和民眾。

《誤判》張天賦。（華映娛樂提供）《誤判》張天賦。（華映娛樂提供）

在今天曝光的預告中，甄子丹扮演的檢察官為了追查真相，不但唇槍舌劍維護公理，更不時面對武力威脅，甚至上演人一打百的精彩動作場面，自導自演的他說：「怎麼讓動作場面更加令觀眾難忘，怎麼讓觀眾從拳腳中感受到角色的情緒和劇情的緊迫，是這個階段我最想做好的事。」

《誤判》甄子丹。（華映娛樂提供）《誤判》甄子丹。（華映娛樂提供）

《誤判》不僅是知名監製黃百鳴與甄子丹這一組黃金搭檔自《龍虎門》、《導火線》及《葉問》系列等作品後時隔多年的再度合作，也是甄子丹自電影《葉問4》及《張天志》與黃百鳴聯合監製後，再次擔綱導演、監製的新作。兩人也宣佈成為戰略性合作夥伴，將會繼續聯合監製讓影迷引頸期則的《導火線2》和《葉問5》。

《誤判》鄭則仕。（華映娛樂提供）《誤判》鄭則仕。（華映娛樂提供）

《誤判》吳鎮宇。（華映娛樂提供）《誤判》吳鎮宇。（華映娛樂提供）

《誤判》故事描述青年馬家杰在一無所知的情况下被指控販賣毒品，他的辯護律師表面正義，實則誤導馬家杰認罪，好換取真兇無罪釋放。曾是警察的檢察官霍子豪（甄子丹 飾）發現當中端倪，毅然以一己之力暗中調查，並愈揭發現內幕愈深，此案的背後牽涉一個龐大的犯罪集團。霍子豪不惜以自己的職業和生命安全，堅持還無辜者清白，以真相將罪犯繩之於法，守住律政司的公信力和法律的威嚴，同時避免一次重大的誤判。

《誤判》將於12月27日上映。

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