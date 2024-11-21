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娛樂 最新消息

黃曉明為「葉珂之亂」鞠躬道歉也沒用 新片票房慘不忍睹

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明自9月認愛網紅葉珂後，風波不斷，女方的言行經常引起爭議，黑歷史也持續被挖出，葉珂宣布退網滅火，黃曉明15日出席新片《戴假髮的人》首映時，也為此鞠躬向大眾致歉，但形象已經受到重創，新片票房可說是慘不忍睹。

黃曉明感情頻上新聞版面，他為此鞠躬道歉。（翻攝自微博）黃曉明感情頻上新聞版面，他為此鞠躬道歉。（翻攝自微博）

黃曉明自從公開與葉珂的戀情後，成為網友和媒體的焦點，而女方言行不時引起爭議，最為人所知的是，她曾在直播時脫口稱伍佰的歌猥瑣、陶喆的《今天妳要嫁給我》很丟人等等，遭到許多網友撻伐。

黃曉明15日出席《戴假髮的人》首映時，被問及有關葉珂的爭議，臉色相當沉重，他坦言，「我真的非常抱歉，內心真的很難過，但是沒有辦法，其實大家給我的留言，我也都看到了，我一定會處理好私事，同時也會努力把自己工作做好，拍更多好的影視作品獻給大家，我想再次跟大家說一聲對不起」，並且深深一鞠躬。

儘管黃曉明誠心致歉，但外界似乎不買單，他參與拍攝的《戴假髮的人》自16日上映至今，票房平台「貓眼專業版」顯示，票房435萬人民幣（約2千萬台幣），單日票房更是跌至20萬人民幣（約90萬台幣），可以說是不如預期，由於該片製作成本超過1億，從目前票房成績來看，這部片恐怕無法回本。

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