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娛樂 亞洲

《紅樓夢》烈婢鴛鴦「鄭錚」驚傳病逝！6年前曾與黃曉明訪台

1987年版《紅樓夢》飾演鴛鴦的女星鄭錚病逝。（資料照，翻攝自微博、記者胡舜翔攝）1987年版《紅樓夢》飾演鴛鴦的女星鄭錚病逝。（資料照，翻攝自微博、記者胡舜翔攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國1987年版《紅樓夢》中飾演「鴛鴦」的女星鄭錚，驚傳於昨（20）病逝，享壽61歲。鄭錚老公發布聲明表示，因病經多方醫治無效，20日晚間於北京離世，詳細死因未多說明。

鄭錚在1987年版《紅樓夢》中，飾演賈母的大丫頭「鴛鴦」，是四大烈婢之一，該版在央視播出時轟動一時，鄭錚清純的形象深植人心，從此走紅、戲約不斷，還成立戲劇社演出舞台劇。怎料鄭錚老公突發出訃告，鄭錚因病不治，於北京與世長辭。

鄭錚老公發出訃告。（資料照，翻攝自微博）鄭錚老公發出訃告。（資料照，翻攝自微博）

鄭錚在2018年演出電影《無問西東》飾演女主角章子怡的老師「劉淑芬」，還與男主角黃曉明來台分享拍攝心得，並以該片入圍第34屆大眾電影百花獎最佳女配角。

第10屆兩岸電影展開幕式，《無問西東》演員：韓童生（左起）、黃曉明、鄭錚、王力宏。（資料照，記者胡舜翔攝）第10屆兩岸電影展開幕式，《無問西東》演員：韓童生（左起）、黃曉明、鄭錚、王力宏。（資料照，記者胡舜翔攝）

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