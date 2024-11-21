圭賢台灣來不膩！明年台北、高雄都要唱 售票時間出爐

圭賢高雄演唱會。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕Super Junior的圭賢將於12月開啟他的「COLORS」亞洲巡迴，慶祝個人出道10週年。在這次備受期待的巡迴中，他將前往亞洲9個城市與歌迷相見。

圭賢先在12月20日至22日於首爾奧林匹克公園舉行為期3天的演唱會，作為亞洲巡迴的盛大開幕。在首爾登台後，他將於2025年繼續巡演，在高雄（1月4日）、香港（1月25日）、雅加達（2月8日）、台北（2月22日）、橫濱（3月5-6日）、曼谷（3月15日）、澳門（3月22日）和馬尼拉（4月5日）開唱。

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首爾演唱會門票開賣5分鐘後銷售一空，高雄場門票將於11月23日13:00開售，其他場次的售票時間將盡快公佈。

圭賢高雄演唱會。（D-SHOW提供）

這是圭賢第二次亞洲巡迴，本次巡演更加入澳門和馬尼拉，將與更多不同地方的歌迷見面。這也是圭賢首次在澳門和馬尼拉舉行個人演唱會，翹首盼望的歌迷終於可以一睹他的風采。

11月27日發行的《COLORS》是圭賢的第一張正規專輯。這位多才多藝的歌手將透過標誌性的抒情、舞蹈和流行歌曲，以及音樂劇曲目，在新專輯中展現他的多樣音樂天賦。這次巡迴已預告會獻唱新歌，不同曲風的演繹，加上他溫柔的嗓音與舞台魅力，勢必吸引更多觀眾看他的演唱會。

「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour ‘COLORS’」亞洲巡演高雄場將於11月23日下午1點在全台ibon售票系統啟售，票價分別為5,680/4,880/3,880全區實名對號座，詳情持續關注D-SHOW官方Facebook及Instagram。

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