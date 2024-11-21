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好糗！謝盈萱現身活動被抓包「乾洗標籤沒拆」 9字自嘲尷尬認了

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后謝盈萱、楊謹華主演的夯劇《影后》話題不斷，謝盈萱日前和薛仕凌一起接受媒體訪問，事後卻被眼尖的網友發現外套上疑似有標籤沒拆。謝盈萱今也親自回應，以一貫幽默風格表示朋友傳給她照片，她確實沒有拆掉乾洗店標籤，尷尬喊：「我只能說網友的眼睛太犀利，媽媽...我已沉入海底……。」傻大姐的態度讓網友哈哈大笑。

謝盈萱19日受訪，外套下方確實有乾洗標籤。（資料照，記者王文麟攝）謝盈萱19日受訪，外套下方確實有乾洗標籤。（資料照，記者王文麟攝）

此外，《影后》中有個橋段是謝盈萱對著楊謹華怒吼：「我好不容易拿到一個最佳女主角獎，結果隔天版面全部都是妳！」恰巧謝盈萱曾以《四樓的天堂》擊敗呼聲極高的《華燈初上》楊謹華，成為第57屆金鐘影后，楊謹華因為多次摃龜、永遠差一票，以「楊一票」攻佔新聞版面，和劇情中雷同。

謝盈萱出糗自嘲。（翻攝自IG）謝盈萱出糗自嘲。（翻攝自IG）

謝盈萱受訪時表示自己當年弄錯得獎作品，在台上喊了「Fuck」，當時只怕擔心被罵，根本沒心思想別的，也還原演出時的心境，「有些人是有才華的人、有些人是努力型的人，我相信那句話對那句話對很多人都有共感，因為大部分的人需要努力才能得道要的東西，但有些人就是有才華又亮眼」。

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