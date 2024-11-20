賈永婕風波不斷！任101董座爆4爭議「委屈苦水全說了」

賈永婕任101董座職務將滿3個月。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕9月正式接任台北101董事長一職，當時僅因一句玩笑話「我負責美麗、時尚」被外界質疑能力，期間更2度收到威脅的恐嚇信件，如今又因丈夫在101大樓點燈曬恩愛遭砲轟公器私用，上任3個月以來風波未歇。對此，賈永婕也委屈大吐苦水。

賈永婕9月3日正式接任台北101董事長一職，當時她笑言自己負責美麗與時尚，幽默的一席話卻讓外界頗有微詞，除了遭許多酸民質疑工作能力外，甚至還被冠上「花瓶」一詞批評，同月13日台北101收到第一封恐嚇信件，嫌犯在內文揚言要跟賈永婕拚了，甚至猖狂署名、留下電話。

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本月14日，有媒體收到針對賈永婕的恐嚇信，嫌犯在信件內提及要對101大樓不利，並表示希望撤換賈永婕的董事長職位。沒想到，賈永婕昨（19日）又因丈夫在101點燈「德杰集團 永婕同心」等字句，高調曬恩愛引來外界不滿，更挨轟公器私用，但她自證清廉並強調一切符合行政程序，「紮紮實實的800萬全數捐出！」

上任3個月就爆出4起風波，但賈永婕的表現也有目共睹，許多網友更為她抱不平，網友A表示：「妳是好棒棒的賈董，董事長加油！」賈永婕回應：「噢耶，好棒棒是我的關鍵字。」網友B則為她抱屈：「這麼清廉難怪被討厭！」賈永婕也大吐苦水及心緒：「你懂我的苦！」不過，仍有酸民直言：「妳老公一定很後悔娶了妳，讓他口袋變薄，哈哈哈。」賈永婕對此則幽默化解：「他後悔但是不敢說出來！」

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