梧桐妹成《影后》富二代原型？修杰楷開腔回應

修杰楷今出席活動。（VAN RYSEL提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Netflix影集《影后》上線後引發熱烈討論，有網友認為詹子萱飾演的「王可南（南瓜小姐）」原型是賈靜雯的大女兒梧桐妹，修杰楷今出席活動談及此事，一開始無法理解，但聽聞網友列出六點分析才懂，只是他認為很多背景不同，直喊：「不像啦！」

劇中詹子萱演出的「南瓜」，是富二代，父親是影視大亨，母親曾拿下金馬影后，在當紅之際赴美國產子，姑姑則是金鐘戲后，自己曾在國外留學、喜歡女生，沒有遺傳到媽媽的氣質，長相常被形容「有個性」。

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網友列出6點，認為和梧桐妹背景吻合，分別是梧桐妹的生父孫志浩是富商，媽媽賈靜雯是金馬、金鐘戲后；雖然不是姑姑，但舅媽朱芯儀曾獲得金鐘女配角獎，梧桐妹在美國出生，在國外讀書，曾被問及喜歡什麼男生，她俏皮回答：「怎不問我喜歡怎樣的女生呢？」

撇除梧桐妹，修杰楷指出他最喜歡黃迪揚飾演的經紀人壁虎，「我非常愛黃迪揚，我超愛他！他出道第一部作品《飯糰之家》演我哥哥，就非常優秀」。

而修杰楷製作並主演的新戲《祕書俱樂部》本來有邀約黃迪揚參演，可惜對方要演出舞台劇，檔期沒喬攏。

此外，他擔任製作人的戲劇《此時此刻》，在本屆金鐘入圍多項卻沒抱回獎項，他則是很平常心「不覺得可惜，每一次金鐘獎都像大型聚會，能參與到都很開心，能在盛會上為台劇一起努力，這是最棒的！」

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