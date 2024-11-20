羨慕！連六晚參加泰勒絲afterparty 新加坡男星來台周董師弟作陪

〔記者張釔泠／台北報導〕新加坡音樂創作人lullaboy即將展開亞洲巡迴演出，選在12月13日於The Wall Live House開唱， 消息一出讓不少樂迷興奮直呼：「能在年底聽到lullaboy的現場，今年冬天不EMO了！」

lullaboy。（Beamco提供）

首次來台舉辦演唱會，lullaboy除了將帶來一系列膾炙人口的熱門作品，包含〈life with u〉、〈shortcut to heaven〉、〈r&r〉等，本次巡迴也邀請他的音樂好友、瑞典創作歌手 Yaeow作為特別嘉賓，同時台灣站更加碼找來派偉俊獻聲。

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lullaboy。（Beamco提供）

lullaboy坐擁數位平台超過一億串流紀錄，最早在社群媒體嶄露頭角，以多首自彈自唱單曲獲得關注，2022年發行首張專輯《chapters of you》，溫柔的歌唱聲線，在疫情期間撫慰人心，其中單曲〈someone like you〉更締造千萬點擊，一夕成為新加坡當紅創作男聲。

派偉俊。（Beamco提供）

2024年對lullaboy來說，肯定收穫豐碩的一年，不僅登上新加坡 Waterbomb 音樂節與Jay Park 及其他韓國巨星同台，年初泰勒絲在新加坡舉辦六場The Era Tour巡演，lullaboy也受邀擔任六晚的afterparty 駐唱表演嘉賓。

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