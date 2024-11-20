（新加坡直擊）史迪奇本尊現身扭屁屁！《創》第三部曲曝限定預告

「星際寶貝」史迪奇現身2024華特迪士尼亞太內容發布會，大跳扭臀舞。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／新加坡報導〕2024華特迪士尼亞太內容發布會今（20）日於新加坡金沙酒店盛大舉行，亞太區500家媒體受邀出席，曝光接下來包括迪士尼、二十世紀影業、探照燈影片、迪士尼動畫工作室、皮克斯、盧卡斯影業及漫威影業等一系列獨家預告及全新作品資訊，「星際寶貝」史迪奇還亂入記者會，大跳扭臀舞，相當逗趣。

記者會由迪士尼最具代表的米老鼠指揮做開場，樂團一連演奏了包括《冰雪奇緣》、《美女與野獸》、《獅子王》等片的經典曲目，大銀幕畫面更穿插動畫及真人電影畫面。

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《獅子王：木法沙》將探索草原之王木法沙不平凡的成長之路。（迪士尼提供）

迪士尼娛樂共同主席黛娜沃登在記者會上表示，最傑出的故事和全球熱門作品可以來自世界任何角落，「正如精彩絕倫的《幕府將軍》展現出對真實性堅持的無所畏懼，同樣的精神也體現在姜草的傑作《異能Moving》中。這兩部作品大膽無懼，且非凡卓越，具體展現引導和激發迪士尼故事的品質。」

沃登同時也說，亞太地區是迪士尼十分重要且活躍成長的區域，「放眼全球，沒有其他市場更令我感到振奮，亞太地區擁有豐富的故事等待挖掘，深厚的人才資源，以及對優秀故事持續追求的熱情。我對我們的亞太原創作品世界級的品質印象深刻，這些作品是迪士尼內容策略的核心，也是Disney+上內容的重要一份子。」

記者會接著播放迪士尼寫實版新作《獅子王：木法沙》預告片，電影將探索草原之王木法沙不平凡的成長之路。由「拉飛奇」為「辛巴」與「娜娜」的小獅子女兒「琪拉雅」敘述木法沙的傳奇故事，更由「澎澎」與「丁滿」以其標誌性的幽默風格參與其中。導演貝瑞傑金斯透過預錄影片，首度在亞太地區播放原創歌曲《I Always Wanted A Brother》，電影12月19日在台上映。

改編自經典童話故事和1937年同名動畫電影的真人版《白雪公主》也播放「白雪公主」瑞秋曾格勒和7個小矮人整理家務時的歌曲《Whistle While You Work》，電影則將於2025年3月20日在台上映。

《星際寶貝：史迪奇》真人版則重新演繹了迪士尼於2002年的經典動畫，以有趣又動人的方式講述一個逃出的外星生物如何協助孤單的夏威夷女孩修補她破碎的家庭，今日活動中則首度公開史迪奇於電影中的全新造型，史迪奇本尊更亂入記者會，造成訊號受干擾，還和台上主持人一起跳擺臀舞。這部備受矚目的電影則將於2025年5月22日在台上映。

《創：戰神》首次在亞太市場公開預告片段。（迪士尼提供）

延續1982年《電子世界爭霸戰》、2010《創：光速戰記》的第三部曲《創：戰神》（暫譯）則公開了飾演「阿瑞斯」的奧斯卡得主傑瑞德雷托錄製的特別短片，以及首次在亞太市場公開的預告片段。該片描述一個極度複雜的程式「戰神」（暫譯）從數位世界被派往真實世界，執行一項危險任務，這象徵著人類與人工智慧生物的首次接觸。該作將於2025年10月9日在全球上映。

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