瑞莎再次成為台灣之光！考取體操國際教練

瑞莎開心分享考上FIG（國際體操總會） Academy Level 2的國際教練。（翻攝自臉書）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2016年歸化為台灣國民的藝人瑞莎，這幾年努力推廣韻律體操運動，更創立「瑞星韻律體操協會」，積極培育本土韻律體操人才，今（20）日上午傳出再次成為台灣之光好消息。

瑞莎分享上週考取FIG（國際體操總會） Academy Level 2國際教練，坦言自己是個一直不停要學習的人，「我一直想要進步和希望我可以幫助到孩子們更多，這次的FIG Academy在泰國辦理，不同國家的教練們和FIG experts一個禮拜每一天從早上8點到晚上9點都在上不同的課程。」

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她說，一開始不敢分享是因為不知道會不會考上，想說一定要做到再分享，「真的好不容易，學了很多， 見到了老朋友，交了新朋友」，透過發文，瑞莎感謝中華民國體操協會幫她報名，更謝謝家人支持。

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