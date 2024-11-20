陳明真驚傳暴瘦多次進出醫院！經紀人鬆口健康現況

〔記者傅茗渝／台北報導〕58歲有「玉女歌手」稱號的女星陳明真消失演藝圈10多年，近來復出大愛劇《在光裏的人》飾演翁家明的妻子，不過相關宣傳卻不見本人現身，今（20日）傳她爆瘦神隱還被目擊多次進出台北榮總，對此經紀人強調陳明真安全無虞。

陳明真驚傳暴瘦多次進出醫院。（翻攝自臉書）

據傳陳明真10月遭粉絲目擊現身榮總，氣色不太好的陳明真還告訴對方：「只是小問題。」疑似身體抱恙；熱愛透過社群分享生活的她，上月初更從6日一路停更到本月10日才再次更新動態，且11月初演出舞台劇《原諒別人就是善待自己》體態也消瘦許多，健康狀況令外界猜疑憂心。

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陳明真（右3）月初現身舞台劇活動。（翻攝自臉書）

本報致電陳明真經紀人，詢問被目擊多次求診北榮一事，經紀人僅說「沒有吧」對此三緘其口，並未正面回應；她強調陳明真身體況無虞，無傳言所說身體暴瘦的跡象，公開活動照常，「我們9、10號才去澎湖演出完回來而已。」也表示陳明真目前正在上正規研究所，時間上希望能夠先完成學業，也都有如期回歸校園上課，加上孩子目前是自學狀態，所以多半將心力放在照顧家庭及自我進修，至於是否例行做身體檢查，經紀人則說不太清楚，「這是藝人本身...健康檢查一定有的吧，每一年的例行檢查，不用擔心，她現在身體狀況是好的，是沒問題的，謝謝大家的關心。」經紀人回應特別強調現在，不免讓人對陳明真早前健康狀況持續存疑。

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