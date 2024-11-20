「沒牙」現身了！真人版《馴龍高手》首曝預告超感動

真人版《馴龍高手》預告曝光，復刻動畫版動人場面。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自暢銷童書的夢工廠賣座動畫《馴龍高手》系列打造真人電影版電影，首支前導預告今（20）日曝光，最受影迷期待的寫實版夜煞「沒牙」在預告中現身，和飾演小嗝嗝的梅森塔姆斯重現片中初相遇的動人互動。

叫好又叫座的《馴龍高手》描述一名年輕、被排擠的維京少年與村莊經常交戰的龍成為朋友的冒險經歷。首集於2010年推出後大獲好評，並入圍奧斯卡最佳動畫長片與原創歌曲，之後在2014及2019年推出兩部續作，三部曲全球票房超過16.38億美金（約台幣529.72億元），也推出幾部衍生電視版動畫及短片。

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傑哈巴特勒在真人版《馴龍高手》回歸演出博克島原領袖「史圖依克」。（翻攝自YouTube）

真人版電影由原版動畫電影的導演系列編導迪恩戴布洛伊執導，除了曾演出《闇黑電話》的梅森飾演小嗝嗝，最讓影迷驚喜的就是在動畫系列中為主角小嗝嗝父親，同時也是博克島原領袖「史圖依克」獻聲的硬漢男星傑哈巴特勒，也在真人版電影中繼續飾演該角，讓影迷也大讚是不二人選。《馴龍高手》將於2025年6月13日在台上映，IMAX同步登場。

真人版《馴龍高手》首支預告：

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