以為是王菲！27歲竇靖童被直擊 絕美側顏「神複製母親」

〔記者邱奕欽／台北報導〕華語歌壇天后王菲與首任前夫竇唯育有愛女竇靖童，27歲的她遺傳父親的好歌喉及創作才華，除了在音樂界早已闖出名號，更於2021年在電影《只是一次偶然的旅行》擔綱要角闖進中國大銀幕，完全不輸天后母親的演藝發展。沒想到，竇靖童近日被捕或現身上海時裝周，無論纖細身形抑或絕美側顏，都讓多數網民誤以為就是王菲。

27歲竇靖童（左）的絕美側顏、優雅氣質與母親王菲宛如神複製。（組合照，翻攝自微博）

竇靖童一個月前參加上海時裝周被直擊，透過網民當時拍下的照片，可見她紮起原先的飄逸長髮，身穿灰色大衣再內搭高領毛衣，搭配長尾耳環以凸顯優雅氣質，側臉輪廓更與母親王菲「完美神複製」。

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此外，竇靖童與母親王妃的激似程度，也讓中國網民們紛紛曬出母女倆同角度的對比照，乍看之下宛如就是同一個模子刻出來的，不免讓許多網民都搞混直呼，「我以為就是王菲」、「女兒跟媽媽一個樣，要美行，要帥也行！」、「好美啊！羨慕嫉妒死我了」、「果真是母女，這顏值如果不在內娛圈，得上哪找？」

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