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（獨家）才結婚2年！吳申梅生日禮物曝光 香港總裁帥尪砸400萬寵妻

吳申梅與老公Eric感情甜蜜。（吳申梅提供）吳申梅與老公Eric感情甜蜜。（吳申梅提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅與香港總裁老公Eric感情甜蜜，夫妻倆在光棍節慶祝結婚2周年，明天是吳申梅的42歲生日，Eric送上BMW X6的新車當禮物，相當大手筆。

吳申梅結婚後，與老公在台北及香港兩地置產，她平常在台灣工作多是自己開車跑活動，受訪甜蜜表示：「Eric一直希望讓我開大一點的休旅車，讓我開車外出工作，跟媽媽能更安全舒適。」

吳申梅跟媽媽去牽新車。（吳申梅提供）吳申梅跟媽媽去牽新車。（吳申梅提供）

Eric這個禮拜忙工作不在台灣，已經提前回台北幫老婆過生日，特地相約去看車。吳申梅透露，「我們試駕了兩次，回家想了兩天，老公就帶我去簽合約了。」據悉，這台新車要價台幣400萬元。

至於結婚兩週年的心得，吳申梅與老公經常分隔兩地，她有感地說：「時常在香港和台灣來回奔波，各種事情忙得不可開交，正因為這樣的忙碌，讓我們更加珍惜在一起的時光。」

吳申梅過生日，好友許志豪送上禮物。（吳申梅提供）吳申梅過生日，好友許志豪送上禮物。（吳申梅提供）

雖然明天生日沒有特別奢華浪漫的安排，吳申梅仍滿足地說，很珍惜跟著老公相互陪伴、一起為了這個家努力的感覺，「時間過得真是太快了，有時候Eric都忘了，我們已經結婚兩年了。」她已經跟媽媽、友人相約慶生，好友許志豪也送上了禮物祝福。

吳申梅今年與江志豐合作，推出了單曲《美麗的女人》，近來更改編成電音版本，下月她將至新加坡表演，透露媽媽、老公都會同行，明年會繼續推出音樂作品。

至於是否出國度假，吳申梅笑稱，如果老公有國外的工作安排，有空也會繼續跟著他一起走走，享受二人世界的美好時光。

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