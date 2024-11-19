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娛樂 亞洲

網激讚《影后》學唐老鴨流淚橋段！謝盈萱解密幕後過程

謝盈萱在《影后》中捏著鼻子，模仿唐老鴨笑著流淚，質問薛仕凌「你跟史艾瑪是什麼關係？」（Netflix提供）謝盈萱在《影后》中捏著鼻子，模仿唐老鴨笑著流淚，質問薛仕凌「你跟史艾瑪是什麼關係？」（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝盈萱在夯劇《影后》中面臨老公薛仕凌劈腿新人演員林廷憶，有段流鼻血但捏著鼻子，模仿唐老鴨笑著流淚，質問對方「你跟史艾瑪是什麼關係」的戲碼，讓觀眾心疼卻激賞她的演技，她今受訪時談到這場唐老鴨聲線的戲，透露劇本就是寫要用「唐老鴨」的聲音，對她來說當下的心情，包括2人之間的互動以及氣氛「就是無奈」。

謝盈萱、薛仕凌（記者王文麟攝）謝盈萱、薛仕凌（記者王文麟攝）

另外，有觀眾也不解薛仕凌飾演的角色劈腿後，在剪接室看著史艾瑪演出片段崩潰痛哭，這場「李子齊的眼淚」，謝盈萱有自己的解讀，她說：「因為中間做了很多過程，無法確定他們的關係、只能安撫，到了中間試圖表達情緒，後來夫妻聊到非常深了，也感覺是一個（共識），但最後那幕薛亞之很明白了吧？就有一個情感是留在那裡。」

謝盈萱（記者王文麟攝）謝盈萱（記者王文麟攝）

若現實中被劈腿，會原諒對方嗎？謝盈萱回歸私下理智個性，她說：「事情永都沒有二元、黑跟白啦，尤其到這年紀，我還是會聽一下對方的說法，會不會原諒也要看是什麼情況。」她也大讚林廷憶有才華又認真，「如果再年輕幾年遇到這樣的演員，跟黃迪揚一樣如此優秀，我退

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