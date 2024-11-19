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王大陸曾在美國讀書「還是川普學弟」 楊祐寧驚喊：不能接受

食堂營業5天已井然有序。（泰坦星文創影視提供）食堂營業5天已井然有序。（泰坦星文創影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《艾嘉食堂》營業邁入第七集，張艾嘉、楊祐寧日前才因為營業時間起爭執，這次又因新產品銀耳湯的命名而有些摩擦，這時柯佳嬿突發奇想，說了一個冷笑話化解尷尬場面；王大陸也意外自曝曾在美國讀書，還是川普的學弟。

張艾嘉（右）、楊祐寧再爆意見不合。（泰坦星文創影視提供）張艾嘉（右）、楊祐寧再爆意見不合。（泰坦星文創影視提供）

在上集因為營業時間起爭執的張艾嘉及楊祐寧，因為新產品銀耳湯的命名，兩人又再度意見不合，張艾嘉想命名為「Lady Delight」，楊祐寧則覺得叫「Baby Baby」，兩人對彼此的命名都互不滿意，這時柯佳嬿竟突發奇想表示還是叫做「Baby Baby Baby Oh」，讓人一秒想起小賈斯汀的名曲，超冷的笑話讓火熱的蘇梅島一下降溫不少。

王大陸（右）自曝曾留學美國，左為張艾嘉。（泰坦星文創影視提供）王大陸（右）自曝曾留學美國，左為張艾嘉。（泰坦星文創影視提供）

始終在英文這個課題上過不去的外場王大陸，竟在閒聊之中自爆自己曾在紐約軍校讀一年書，還是川普學弟，令張艾嘉大吃一驚。而時常因為語言問題，在廚房萬分忙碌之時，還需要支援外場的楊祐寧則大喊：「我不能接受！」緊抓著王大陸質問他為什麼不說英文。

這時柯佳嬿則火上添油的建議王大陸跟客人聊聊軍艦，讓王大陸只好趕緊躲到吧檯避風頭！但楊祐寧完全沒有要放過他的意思，只要跟他對上眼就問他「為什麼不講英文」、「我想跟你學英文」，最後還直接公告：「從現在開始廚房裡都要講英文」，沒想到連張艾嘉都補槍說：「這是一個很好的建議」讓王大陸超崩潰。

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