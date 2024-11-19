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（影）一拖再拖！蔡阿嘎批蘿拉詐財後「人間消失」：至今一毛錢不還！

蔡阿嘎表示，蘿拉至今一毛不法所得都沒有主動歸還，而且彷彿人間消失。（圖翻攝自蔡阿嘎YT）蔡阿嘎表示，蘿拉至今一毛不法所得都沒有主動歸還，而且彷彿人間消失。（圖翻攝自蔡阿嘎YT）

〔即時新聞／綜合報導〕百萬網紅「蔡阿嘎」前陣子開除元老級員工「蘿拉」，指控對方利用AB合約詐財高達8位數，引發外界熱議。今天（19日）蔡阿嘎更新後續，表示事發今已過去半年，蘿拉一毛不法所得都沒有主動歸還，而且彷彿人間消失，要求她盡快提出可行且合理的還款計畫。

蔡阿嘎今傍晚在其YT頻道更新影片，提到前員工蘿拉，表示對方詐財東窗事發以來，拖延還款已過半年，「您在還款的部分一再拖延，提不出一個像樣的還款計畫，至今連一毛不法所得都沒有主動歸還，就好像人間消失一樣的行為，令人無法苟同！在此呼籲林沛蓁小姐盡快提出可行且合理的還款計畫，並要求林沛蓁本人儘速履行其法律義務，儘速彌補其違反契約、違反誠信的行為對於公司所造成之傷害。」

另外，蔡阿嘎也透露，近期收到不少觀眾私訊和來信提醒，疑似有不明人士動用資金購買小帳和網軍，刻意散播針對他的不實言論，試圖操作其負面形象，他已展開蒐證動作，並委託律師處理相關法律事務，「對於網路不實輿論的操作，還有林沛蓁小姐刻意拖延還款的行為，我們不希望這兩件事情是有關聯性的，也呼籲相關人士切勿在暗處搞小動作，請積極面對您應該要負的法律責任。如果還有傷害我申辯家人、朋友的任何行為，我也會讓你們付出慘痛的代價！」

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