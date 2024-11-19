Red Velvet Irene霸氣寵粉 免費符咒小卡公開原檔防轉賣

韓國女團Red Velvet隊長Irene即將在本月26日發行個人首張迷你專輯SOLO出道。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團Red Velvet隊長Irene即將在本月26日發行個人首張迷你專輯SOLO出道，所屬經紀公司昨（18）也在SM大樓舉辦免費發放「勇氣符咒小卡」活動，反應相當熱烈，號碼牌當日中午就早早發放完畢。惡劣的黃牛還以6至7萬韓圜（約新台幣1394至1626元）售出，Irene得知此事後，霸氣公開所有小卡原檔，讓粉絲能自行列印收藏。

Irene這個超帥的舉動圈粉無數，許多粉絲都尖叫說：Irene對粉絲真是太好了。勇氣符咒小卡是經紀公司為了替Irene本次SOLO出道宣傳造勢的活動，無預警在昨（18）日於SM大樓曠野商城免費發放，共6種款式，正面為Irene自拍；背面為Irene親手設計的勇氣符咒圖案，先到先得，發完為止。

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Irene霸氣寵粉。（翻攝自X）

沒想到勇氣符咒小卡一下子就被搶光了，經紀公司準備的號碼牌，在中午之前就全部被領完。原本經紀公司還想統計如果有發放剩餘的小卡，會再次開放讓沒買到的粉絲領取，沒想到一下就搶完，也只能宣布活動結束。

排隊領不到小卡的真愛粉發現網路竟有人拋售免費的勇氣小卡，平均一張小卡被用6至7萬韓圜出售。Irene得知此事後，立刻與經紀公司溝通，乾脆公開6款小卡原始圖檔及小卡尺寸相關細節，霸氣寵粉也給粉絲帶來更多勇氣。

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