余天女婿陳鑒花錢消災 被詐騙男子哭訴：沒拿到錢也沒和解

藝人余天的女婿陳鑒（右）涉當詐團車手頭。（資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人余天女婿陳鑒先前因擔任詐騙集團車手頭被逮，新北地院合議庭考量他坦承犯行，判刑2並緩刑5年，他當庭支付165萬元和解，獲得被害人原諒。但一名被詐騙的陳姓男子卻淚訴自己根本沒拿到半毛錢，也沒有和陳鑒及詐騙集團和解，指控法院輕判陳鑒。

陳鑒是前立委、知名藝人余天已故愛女余苑綺老公，他在詐騙集團中扮演負責收取贓款的「車手頭」，判決出爐時由於余天未接電話，李亞萍對於法院判決結果表示「當然是尊重法官判決」。余天上節目談到女婿陳鑒擔任詐騙集團車手頭非常憤怒。（翻攝自YouTube）

余天先前接受訪問時，曾提及女兒余苑綺病逝並爆出得知女婿陳鑒外遇又涉及詐騙時，最心疼兩孫沒有父母照顧，情到深處，忍不住鼻酸。陳鑒被警方查出擔任車手頭，管理旗下多名車手，依詐欺罪嫌逮捕收押，一審被判2年有期徒刑、緩刑5年，余天坦言「我那天光聽到他去做詐騙集團，我是氣死了，我說你再怎麼缺錢，也不能做這個，很生氣」，更替心肝寶貝外孫感到心疼，含淚說出：「我那兩個孫子實在很可憐，兩個孩子要給誰照顧」。

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