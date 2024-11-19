奧斯卡名導艾方索柯朗要來了！金馬影展延長一天加映場次

《羅馬》奧斯卡名導艾方索柯朗即將來台會影迷。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕影迷好消息！金馬執委會今（19）重磅公布，威尼斯金獅獎與奧斯卡得主艾方索柯朗將來台出席金馬影展，時間落在金馬獎典禮結束後的11月24、25日舉辦「金馬電影大師課」，與台灣影迷交流，分享創作心法。

影展立刻談妥他的《人類之子》（Children of Men，2006）、《地心引力》（Gravity，2013）與Netflix的《羅馬》（ROMA，2018）三部代表作版權，並加租頂級TITAN影廳，柯朗也會出席映後座談。

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墨西哥導演艾方索柯朗曾以公路成長西語電影《你他媽的也是》捕捉人性與慾望的幽微，也能在主流商業IP《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》兼容獨特個人詮釋，至今8部電影長片皆有熱烈迴響。

柯朗2014年憑《地心引力》榮登首獲奧斯卡最佳導演的拉丁美洲導演，2018年《羅馬》勇奪威尼斯影展金獅獎以及奧斯卡最佳外語片、導演、攝影三項大獎。

金馬宣布新增放映場次將在明（20）下午一點於金馬影展官網準時開賣，詳情可關注金馬官網、臉書及IG。

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