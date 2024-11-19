「三校」聯合演唱會擴大 告五人29日雲林開唱

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林學子最期待的3校聯合演唱會，今年因環球科技大學退場，各界關切演唱會是否舉行，雲林縣府今（19）日召開「2024青春雲林演唱會」記者會，宣布三校演唱會擴大為雲林學子演唱會，11月29日下午5點半在斗六藝術水岸園區登場，邀請「告五人」等超人氣歌手，歡迎全國青年朋友一起來綻放熱血青春。

雲林三校聯合演唱會在20多年前舉辦，每年由雲林科技大學、虎尾科技大學、環球科技大學輪流籌辦，期間一度因經費不足停辦數年，2020年雲林縣府爭取經費恢復辦理。

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2024青春雲林演唱會11月29日在斗六藝術水岸園區盛大登場。（記者黃淑莉攝）

雲林縣副縣長謝淑亞表示，為了展現雲林的青春活力，每年結合縣內大專院校邀請年輕人喜愛的歌手熱情開唱，今年擴大結合縣內高中職把活動打造為專屬雲林青年學子的青春派對。

縣府勞青處指出，活動除邀請包括金曲天團告五人、偶像男團FEniX、陳華、魏嘉瑩、溫妮、李杰明與好樂帶來精彩表演，另外雲耀星聲歌唱選秀大賞冠軍得主劉靜及青春對決Youth Up徵選活動脫穎而出的前三名學生社團，也將登場與藝人同台演出，用多元的音樂及舞蹈綻放雲林的青春與熱情。

雲縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠說，演唱會當天免費入場，現場還有摸彩活動，有Apple ipad、Switch Lite等多項大獎，相關活動內容可上「2024雲林YOUNG POWER青春雲林演唱會」粉絲專頁查詢。

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