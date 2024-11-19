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娛樂 最新消息

好羨慕楊小黎！小時候同框劉德華吳奇隆郭富城

楊小黎（左）幼時和劉德華同框價值連城。（翻攝自楊小黎臉書）楊小黎（左）幼時和劉德華同框價值連城。（翻攝自楊小黎臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕36歲女星楊小黎4歲時和母親逛街被星探發掘，開始拍廣告演出電視劇和電影，並擔任多個兒童節目主持人，今（19）日中午透露日前突然看到民視節目《我的成長》，忽然覺得很熟悉，因為那節目就是她小時常常演的短劇綜藝節目。

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她也和吳奇隆合拍電影。（翻攝自楊小黎臉書）她也和吳奇隆合拍電影。（翻攝自楊小黎臉書）

楊小黎憶及當時在短劇常扮演很多天后幼時，包括「阿妹」張惠妹、蔡琴都演過，「想一想，我的成長過程，好像也蠻像一齣戲。」她依稀記得4歲開始拍戲，電影電視主持廣告配音都接觸，「12歲息影去讀書，政大畢業之後因緣際會的又回到娛樂圈。」

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與郭富城一起上綜藝節目。（翻攝自楊小黎臉書）與郭富城一起上綜藝節目。（翻攝自楊小黎臉書）

算一算，楊小黎2013年回到演藝圈，今年邁入第11年，「回頭看看過去那個小女孩，現在還繼續的演著戲、唱著歌、主持著節目、盼望著未來，書寫著故事。」

戲后賈靜雯也和小時候的楊小黎同框合影。（翻攝自楊小黎臉書）戲后賈靜雯也和小時候的楊小黎同框合影。（翻攝自楊小黎臉書）

看著看著，楊小黎說：「回憶湧上心頭呢！」透過臉書發文，她曬出小時和「華仔」劉德華、吳奇隆、郭富城，當然還有金鐘戲后賈靜雯，真讓人羨慕呢！

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