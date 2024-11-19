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球棒狠砸吳宗憲「無聊咖啡廳」 2男判刑2月沒收2球棒

男子黃勝頁（中）與彭文德3月間涉嫌闖入台北市東區吳宗憲與二女兒吳則含開設的咖啡店砸店。（資料照）男子黃勝頁（中）與彭文德3月間涉嫌闖入台北市東區吳宗憲與二女兒吳則含開設的咖啡店砸店。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕藝人吳宗憲與二女兒吳則含在台北市東區開設「無聊咖啡」，今年3月遭男子彭文德、黃勝頁闖入，持球棒砸毀店內電器用品等物，導致吳宗憲損失16萬3000元，檢警調查時，兩人宣稱是對吳宗憲的主持風格不滿才砸店報復。案經台北地院審理，依恐嚇公眾罪各判2人各2月徒刑，得易科罰金各6萬元，並沒收2支球棒2支。可上訴。

男子彭文德（右二）與黃勝頁3月間涉嫌闖入台北市東區吳宗憲與二女兒吳則含開設的咖啡店砸店。（資料照）男子彭文德（右二）與黃勝頁3月間涉嫌闖入台北市東區吳宗憲與二女兒吳則含開設的咖啡店砸店。（資料照）

台北地檢署今年6月起訴指出，彭文德和黃勝頁3月27日下午2點多到台北市「銀座街大廈」，從樓梯進入吳宗憲女兒在大廈地下一樓的「無聊咖啡AMBI-CAFE」咖啡廳，持球棒揮擊砸毀電腦顯示器、空氣清淨機、除濕機、古董沙發椅等，總計價值16萬3000元物品。

彭、黃離開咖啡廳後，再走到大廈1樓管理室砸毀價值3萬5000元物品，檢警調查時，2人聲稱是不滿吳宗憲主持風格，才會動手，並講好動手時要喊「吳宗憲欠錢不還」，其實根本沒有欠債關係。

判決認定，黃、彭2男明知咖啡廳有工作人員及顧客在場，竟各持金屬球棒揮擊破壞物品，又徒手翻覆、踢踹破壞物品，行為不可取，考量坦承犯行，各量刑2月。

至於告訴乃論的毀損罪，因達成和解賠償，吳則含與社區主委撤告，判決公訴不受理。

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