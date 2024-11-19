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娛樂 最新消息

怕胖團帶路 日本搖滾樂團來台體驗腳底按摩

怕胖團（前排）和日本搖滾樂團the telephones共同合作單曲，並將一起巡演。（歪的音樂提供）怕胖團（前排）和日本搖滾樂團the telephones共同合作單曲，並將一起巡演。（歪的音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「怕胖團」PAPUN BAND今年順利完成北流和高流的演唱會，現在又有新的音樂計畫，攜手日本搖滾樂團the telephones進行音樂合作交流，將分別在11和12月推出新歌，明年1月底開始則會在日本和台灣舉辦4場演唱會。

談起兩團的結緣，主要是怕胖團和the telephones都曾參加浮現祭以及「CALL OUT MUSIC」線上直播演唱會而相識，彼此欣賞，怕胖團主唱閃亮表示：「the telephones是我們非常尊敬的前輩，他們的音樂創意與專業態度啟發了我們許多想法。相當期待能透過這次合作，讓更多日本樂迷認識怕胖團的音樂，並進一步推動台日音樂的文化交流。」

the telephones主唱石毛輝則分享了兩團的創作過程，他與閃亮透過社群訊息討論編曲細節，每當有新進展時，雙方都會互稱對方為「天才」或「神」。石毛輝笑說：「雖然語言不通，但只要有音樂，什麼都不是問題！」

怕胖團完成北流和高流演唱會，又有新的音樂計畫。（歪的音樂提供）怕胖團完成北流和高流演唱會，又有新的音樂計畫。（歪的音樂提供）

11月22日兩團將推出由怕胖團主導的單曲《LV99勇者》，歌曲靈感來自RPG遊戲《勇者鬥惡龍》。另外12月24日則會推出由the telephones擔綱創作的單曲《Zan讚》，這首歌源於電影《回到未來》的啟發，並挑戰中、英、日三語演唱。

怕胖團在東京錄製歌曲期間，the telephones熱情帶領他們體驗當地的美食與日常。the telephones在台北錄製歌曲時，怕胖團也帶他們走訪迪化街、龍山寺與夜市，並帶團員去體驗腳底按摩。

延續著兩首歌曲的交流企劃，兩團將以「LV1 to LV99-GAME START」為主題，明年1月31日起在東京、大阪、台中、台北舉辦4場巡演。

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