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「陸劇女神」白鹿遭劈腿出奇招 戲精上身藉機飛撲王鶴棣

王鶴棣在《以愛為營》男友力爆棚，用手托著白鹿的臉龐。（中天娛樂台提供）王鶴棣在《以愛為營》男友力爆棚，用手托著白鹿的臉龐。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕白鹿與王鶴棣主演的《以愛為營》18日起在中天娛樂台播出，白鹿化身「情話大師」，因遭男友劈腿，誤把王鶴棣飾演的投資公司總裁「時宴」當成小三的小舅，為了報復小三及前男友，決定勾引時宴，誤打誤撞展開一段浪漫的愛情故事，劇中白鹿瘋狂倒追王鶴棣，像是「我發現你這個人呀，快接近完美了，就只有一個缺點，缺點我」，直白的撩男台詞更顯古靈精怪。

白鹿在《以愛為營》除了擅長說情話，撩得王鶴棣心動不已，也很懂得撒嬌，劇中她假裝不小心扭到腳，整個人戲精上身藉故撒嬌喊著傷到骨頭不能走，卻因為突然出現一隻貓，嚇得立馬投奔到王鶴棣懷抱，只好尷尬地說「醫學奇蹟」，讓人哭笑不得，劇中白鹿雖然在王鶴棣面前小鳥依人，但面對渣男毫不手軟，更直接嗆小三：「居然真的有人喜歡二手貨呀」，讓人看得相當痛快。

而王鶴棣在劇中不管是在事業或者感情中都相當完美，更成為網友心中的「夢中情舅」，對於這樣的稱呼，王鶴棣也相當認同，「有一個時宴這樣的小舅舅，會照顧人，然後又給你買這買那」，這也讓他回想起小時候，「其實我小時候家裡面長輩也挺愛我的，給我的雖然沒有時宴給得多，但也是他們力所能及裡面最好的了，所以這種被愛包圍的感覺很好」。

前陣子出道剛滿7年，準備邁入第8年的王鶴棣難以置信地表示：「到現在7年了？居然這麼久了嗎？」，2017年在新版《流星花園》以「道明寺」一角出現在大眾面前，而過去曾被說「古裝醜男」的他，對於這些惡評，他心態倒很豁達，「我會去看大家的批評，那些對我來說是挺大的壓力，也是一種動力」。

而後與虞書欣主演的仙俠劇《蒼蘭訣》，王鶴棣靠「東方青蒼」一角爆紅，更成功雪恥，不過時常以霸氣、痞帥的形象出現在螢光幕前的他，私下竟是「笨蛋帥哥」，時常會做出一些搞笑的舉動，對於這樣的稱號，他也不以為意，「大家看著我就想笑，可能很抓馬的小狀況老在我的身上出現」，白鹿更稱王鶴棣為劇組的搞笑擔當：「第一次有男演員比我還吵」，兩人經常在片場打鬧，時常一起搞怪耍寶，戲裡戲外兩人都碰撞出超強的CP感。

白鹿、王鶴棣在《以愛為營》中有許多甜蜜吻戲名場面。（中天娛樂台提供）白鹿、王鶴棣在《以愛為營》中有許多甜蜜吻戲名場面。（中天娛樂台提供）

白鹿、王鶴棣在《以愛為營》中有各式各樣的吻戲，像是經典的雪中吻、摘眼鏡吻、醉酒吻、壁咚吻、沙發吻、無尾熊吻等高甜名場面，除此之外，王鶴棣在劇裡更是男友力爆棚，像是看到白鹿在車上熟睡，就用手托著她的臉龐，讓她睡得安穩，或是直接單手把白鹿扛在肩上，帥氣的模樣也讓他成為新晉男神。而現實生活中，王鶴棣更自曝戀愛中的一面，如果遇到喜歡的人，「自己喜歡就行」，不會在乎其他人的想法，更表示在愛情中會給對方足夠的空間和信任，「安全感還是靠自己給自己。」

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