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韓流歐巴怎麼了？大尺度、激凸畫面流出「引網反感」

崔顯旭（左起）、Eric、崔然竣。（翻攝自X）崔顯旭（左起）、Eric、崔然竣。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕近來韓國歐巴紛紛上網「解放」，先是《二十五，二十一》演員崔顯旭誤傳走光裸照，接著有THE BOYZ成員Eric大秀「大鵰」自拍照，接著有網友抓到TXT崔然竣的「下半身」有點奇怪，畫面流出引來網友熱議。

有「小可愛」封號的崔顯旭近年當街調情惹議後，前幾天拍攝公仔時，沒料到倒影反射「一絲不掛」照，最後逼得公司出面證實，卻只回覆：「沒什麼要特別回應的，敬請諒解。」默認他動作不小心，讓一大片「黑森林」全曝光。

崔顯旭（左起）、Eric、崔然竣。（翻攝自X）崔顯旭（左起）、Eric、崔然竣。（翻攝自X）

THE BOYZ成員Eric先前才不慎將保險套誤當成禮物送粉絲，沒多久又在平台上傳一張穿著棉褲的激凸照，令人想入非非，網友紛紛點評「似乎沒穿內褲」，也有部分粉絲直言「眼睛受傷害」，擔心他的精神狀態是否安好。

另外，TXT崔然竣在練舞時疑似穿太緊，在做大動作頂胯時，被網友發現疑似「蛋蛋」位置怪怪的，網友表示可能只是褲子皺褶，卻也有人好奇到底發生什麼事，希望偶像們能嚴加管理自身形象。

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