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娛樂 最新消息

《穗羽》顛覆大眾價值觀！奪「46屆優良電影劇本」首獎

第46屆優良電影劇本得獎者大合照。（金馬執委會提供）第46屆優良電影劇本得獎者大合照。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「第46屆優良電影劇本」今（18）晚公布得獎名單，首獎由林宣瀚以《穗羽》獲得，另外有6件特優、13件優等得獎作品；林宣瀚表示：「謝謝劇本顧問言臣，這故事挑戰社會道德底線，謝謝評審的肯定。」

《穗羽》講述高二體育班的芳琪社交生活黯淡，在一次比賽中遭體育班教練紹雄性侵，隨後東窗事發，不料芳琪決定逃離母親，並請求紹雄帶她離開高雄，兩人雙宿雙飛，一同逃往台東。

第46屆優良電影劇本首獎得主林宣瀚（右），左為文化部部長李遠。（金馬執委會提供）第46屆優良電影劇本首獎得主林宣瀚（右），左為文化部部長李遠。（金馬執委會提供）

林宣瀚坦言，「中間幾度想妥協，節制成大眾的價值觀，很開心有堅持下去，謝謝評審的肯定，看到故事中爭議的表面下，兩人關係蘊含的光芒。」

本屆優良電影劇本共計328件作品報名，38件獲得入圍，競爭激烈，文化部部長李遠勉勵編劇們，表示：「我也曾經參加過比賽、當過評審，編劇真的很辛苦，恭喜各位還有編劇夢！」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

【第46屆優良電影劇本得獎名單】

首獎：

林宣瀚《穗羽》

特優：

陳怡蓉、林彣政《我的棋王爺爺》

潘客印《我家的事》

呂柏勳、陳家平《懸日掛月》

王婉柔《朝顏》

詹傑《勸世三姊妹》

林正川《老子》

優等：

靳家驊《市場裡的女鬼》

沈騏、周禮群《一場百萬的山難》

王逸帆《活死降魔帖》

黃洛瑤《草原》

于瑋珊、陳駿霖《堅固柔情》

柯佳蕙《打嗝》

林行徹《太平天國》

高肇政《靡靡之音》

鄒宛臻《鬼指路》

趙暄、丁啟文《偏安之鄉》

黃駿傑《親愛寶貝》

曾智圓《呼喚》

蔡家瑀、鄭仰山《阿主》

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