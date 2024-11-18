素顏太邋遢？金曲歌后拿外送沒被認出過

徐佳瑩（Uber Eats提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」徐佳瑩成為外送平台代言人，今天出席記者會，她透露生活中很依賴外送餐點，羞認自己廚藝不太好，拿手菜是「煮水餃」，自信都不會煮破，但是為了小孩，以後還是想要慢慢學習下廚，練出兩到三個拿手菜。

徐佳瑩（Uber Eats提供）

徐佳瑩每一次點外送，都會給外送員小費，走大方路線，「我覺得這樣（送）很上進，不辭辛勞送餐給我吃，所以盡量有一些互動。」至於去拿餐時有沒有被認出來過？她搖頭：「我都會戴口罩，或許我邋遢到認不出來。」此外也稱自己運氣好，都沒有遇過需要客訴的狀況。

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徐佳瑩（Uber Eats提供）

她因為不愛煮飯，小孩只吃過她做的炒蛋，老公偶爾會提醒她，當媽媽的應該要有一個拿手菜，她也很慶幸婆婆是「天使婆婆」從來不給她壓力，「所以演唱會時我都會問『媽，需要幾張票』，這方面我比較積極。」

她在廣告中騎上白馬，且馬背上沒有馬鞍，她直誇白馬是很有經驗的演員，且拍攝之前有找一天去馬場和牠培養感情，教練也都在場，所以不會緊張。

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