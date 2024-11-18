愛莉莎莎印度爆氣 辦印度sim卡再加700台幣升級：沒屁用

YouTuber愛莉莎莎在印度辦sim卡氣到爆粗口。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕YouTuber愛莉莎莎近期到印度旅遊，昨（17）她在社群發文氣噗噗爆料印度有多爛，還說自己花了2小時辦了一張印度的sim卡，本以為讓通訊變得便利，沒想到卻是個大雷包，氣得她無奈說：「這個國家到底出了什麼事」？

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今（18）愛莉莎莎餘怒未消，又狂發限時動態抱怨，自己辦的sim卡提供的方案是每日1.5GB流量，有效日期到今年的12月12日。辦好sim卡之後，愛莉莎莎又不斷收到升級方案的推銷簡訊，她覺得自己短期內可能還會再訪印度，大手筆花了700元台幣把原本的方案升級成84日，每日3GB的方案。

愛莉莎莎抱怨在印度辦sim卡效率低。（翻攝自IG）

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為了要幫sim卡升級，愛莉莎莎先用外國信用卡付款購買，卻被告知「無法使用」。愛莉莎莎轉向飯店員工求助，飯店員工幫她用本地信用卡付款後，愛莉莎莎赫然發現自己的方案沒有變化，這讓愛莉莎莎氣得爆粗口：「乾他X的，系統竟然自動幫我決定從12月12號（也就是我現在的方案過期後）才生效，人都走了生效是有屁用膩！」

愛莉莎莎更進一步抱怨，買的時候不講，買完以後才講，「這個國家到底出了什麼事？」

愛莉莎莎氣到爆粗口。（翻攝自IG）

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