晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛莉莎莎印度爆氣 辦印度sim卡再加700台幣升級：沒屁用

YouTuber愛莉莎莎在印度辦sim卡氣到爆粗口。（翻攝自IG）YouTuber愛莉莎莎在印度辦sim卡氣到爆粗口。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕YouTuber愛莉莎莎近期到印度旅遊，昨（17）她在社群發文氣噗噗爆料印度有多爛，還說自己花了2小時辦了一張印度的sim卡，本以為讓通訊變得便利，沒想到卻是個大雷包，氣得她無奈說：「這個國家到底出了什麼事」？

相關新聞：百萬網紅蔡阿嘎暴怒！ 網造謠蔡桃貴命危舉報：破壞國家統一

今（18）愛莉莎莎餘怒未消，又狂發限時動態抱怨，自己辦的sim卡提供的方案是每日1.5GB流量，有效日期到今年的12月12日。辦好sim卡之後，愛莉莎莎又不斷收到升級方案的推銷簡訊，她覺得自己短期內可能還會再訪印度，大手筆花了700元台幣把原本的方案升級成84日，每日3GB的方案。

愛莉莎莎抱怨在印度辦sim卡效率低。（翻攝自IG）愛莉莎莎抱怨在印度辦sim卡效率低。（翻攝自IG）

相關新聞：「訴訟很燒錢」 愛莉莎莎告網友勝訴：到此為止

為了要幫sim卡升級，愛莉莎莎先用外國信用卡付款購買，卻被告知「無法使用」。愛莉莎莎轉向飯店員工求助，飯店員工幫她用本地信用卡付款後，愛莉莎莎赫然發現自己的方案沒有變化，這讓愛莉莎莎氣得爆粗口：「乾他X的，系統竟然自動幫我決定從12月12號（也就是我現在的方案過期後）才生效，人都走了生效是有屁用膩！」

愛莉莎莎更進一步抱怨，買的時候不講，買完以後才講，「這個國家到底出了什麼事？」

愛莉莎莎氣到爆粗口。（翻攝自IG）愛莉莎莎氣到爆粗口。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中