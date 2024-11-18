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娛樂 最新消息

趙露思「手指吻」招架不住？劉宇寧被拍到「起反應」畫面曝

趙露思（左）與劉宇寧（右）主演古裝劇《珠簾玉幕》開播後話題不斷。（翻攝自微博）趙露思（左）與劉宇寧（右）主演古裝劇《珠簾玉幕》開播後話題不斷。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由趙露思、劉宇寧主演的古裝劇《珠簾玉幕》，是部逆襲的大女主古裝劇，開播後話題討論熱度居高不下，最新播出的內容中，出現一幕「酒後親密戲」，唯美畫面掀起網友討論。

最新一集中，燕子京（劉宇寧飾演）趁著醉意想確認蘇幕遮（趙露思飾演）的心意，在氣氛催化下，兩人上演曖昧指數爆表的「手指吻」戲碼，令觀眾看得臉紅心跳。不過引起討論的是，在趙露思準備吻上的過程中，鏡頭拍到劉宇寧猛吞口水的畫面，令不少網友笑虧「大哥忍不住起了反應了」。

趙露思與劉宇寧的「手指吻」令觀眾看得臉紅心跳。（翻攝自微博）趙露思與劉宇寧的「手指吻」令觀眾看得臉紅心跳。（翻攝自微博）

這段手指吻播出後立即登上微博熱搜榜，掀起大批網友尖叫，「這劇情太帶感了」、「手指吻看得我心真的要跳出來了」、「看的我臉紅心跳！年度最佳吻戲」、「為什麽不親上去嗚嗚嗚嗚嗚」、「這一對是懂得拉扯的，連觀眾的心也拉扯住了」、「直接吻不行嗎？手拿開！」

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