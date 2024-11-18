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結婚13年這樣做絕對玩完 六月曝底線：情緒勒索零容忍

六月（左）跟李易先前傳出婚變。（翻攝自臉書）六月（左）跟李易先前傳出婚變。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「六月」蔡君茹與小她7歲的李易結婚13年，兩人近期雖然傳出婚變消息，但夫妻倆以行動破除謠言，先前到國外二度蜜月，證明兩人還是「黏踢踢」。近日隨著《影后》引起廣泛討論，六月也罕見分享自己在感情中絕對不能容忍的底線。
六月罕見在網路曝光自己的感情底線。（翻攝自臉書）六月罕見在網路曝光自己的感情底線。（翻攝自臉書）

和李易結婚13年，兩人育有2子。六月昨（17）日分享自己看《影后》的感想，她看到劇中夫妻爭吵有時會說氣話「反正我現在說什麼都是錯的，我說什麼妳都會不滿意」、「妳要這樣想，我也沒辦法」六月認為在氣頭上用自己的想法去腦補對方的行為，這讓她沒辦法容忍。

在平日生活中六月對很多事情都可以忍，就算情緒快爆炸，她也還是會選擇「硬」忍，若對方持續踩底線，讓她「忍無可忍，不願再忍」那場面就難看了，六月表示自己會選擇直接離開，而且一路以來她都是這樣面對生活，沒改變過。

po文一出，許多網友紛紛附和「這些話真的讓人理智斷線」、「沒誠意解決問題」、「只是情緒勒索」。

六月看完《影后》心有所感。（翻攝自Threads）六月看完《影后》心有所感。（翻攝自Threads）

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