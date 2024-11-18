徐乃麟證實過年「無緣合體胡瓜」 笑喊：電視台預算不夠

徐乃麟表示過年特別節目不會與胡瓜合體。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕徐乃麟今出席常溫米飯系列產品代言活動時談到過年計畫，透露這次將與老婆飛紐約3週陪小兒子，而過去都主持《天才衝衝衝》過年特別節目的他，也證實這次是胡瓜在華視陪觀眾迎新年，笑說2人不會合體是因為電視台預算不夠，「華視應該是覺得請不起兩個人，瓜哥太貴了！我加上去會超出他們的預算。」

胡瓜（資料照，記者潘少棠攝）

徐乃麟今出席代言活動。（米大師提供）

時常在臉書上曬外孫「夢果」的徐乃麟，坦言未來不鼓勵外孫進演藝圈，「如果你沒有踏入所謂的中國市場，台灣市場能怎樣？不過這些都是命，如果他從小就很有興趣的話可以試著培養，但還是先把書讀好，等他長大再說。」也說過去自己是因為有歌手夢才打算進演藝圈，但畢竟這行不好走，如果是拍戲，拍完一部影集都很花時間，「以前那年代大家就是普遍窮，覺得當藝人可以賺錢，但現在有很多職業可以選擇，也說現在也鼓勵兒子徐新洋可以多元化發展，「他對影片、企劃滿有興趣，像我們一起拍短影音，都是他想的。」

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徐乃麟今出席代言活動。（米大師提供）

徐乃麟。（資料照，記者陳奕全攝）

至於抱孫進度？徐乃麟說去年剛結婚的徐新洋與老婆還想要享受一下夫妻時光，計畫後年再生馬寶寶過育孩生活，而他倒是很想要女兒再生一個外孫，「夢果滿活潑，應該希望有個弟弟妹妹可以陪他，希望今天講出來，女兒就可以再給我一個金孫。」

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