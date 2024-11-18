晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐乃麟證實過年「無緣合體胡瓜」 笑喊：電視台預算不夠

徐乃麟表示過年特別節目不會與胡瓜合體。（記者侯家瑜攝）徐乃麟表示過年特別節目不會與胡瓜合體。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕徐乃麟今出席常溫米飯系列產品代言活動時談到過年計畫，透露這次將與老婆飛紐約3週陪小兒子，而過去都主持《天才衝衝衝》過年特別節目的他，也證實這次是胡瓜在華視陪觀眾迎新年，笑說2人不會合體是因為電視台預算不夠，「華視應該是覺得請不起兩個人，瓜哥太貴了！我加上去會超出他們的預算。」

胡瓜（資料照，記者潘少棠攝）胡瓜（資料照，記者潘少棠攝）

徐乃麟今出席代言活動。（米大師提供）徐乃麟今出席代言活動。（米大師提供）

時常在臉書上曬外孫「夢果」的徐乃麟，坦言未來不鼓勵外孫進演藝圈，「如果你沒有踏入所謂的中國市場，台灣市場能怎樣？不過這些都是命，如果他從小就很有興趣的話可以試著培養，但還是先把書讀好，等他長大再說。」也說過去自己是因為有歌手夢才打算進演藝圈，但畢竟這行不好走，如果是拍戲，拍完一部影集都很花時間，「以前那年代大家就是普遍窮，覺得當藝人可以賺錢，但現在有很多職業可以選擇，也說現在也鼓勵兒子徐新洋可以多元化發展，「他對影片、企劃滿有興趣，像我們一起拍短影音，都是他想的。」

徐乃麟今出席代言活動。（米大師提供）徐乃麟今出席代言活動。（米大師提供）

徐乃麟。（資料照，記者陳奕全攝）徐乃麟。（資料照，記者陳奕全攝）

至於抱孫進度？徐乃麟說去年剛結婚的徐新洋與老婆還想要享受一下夫妻時光，計畫後年再生馬寶寶過育孩生活，而他倒是很想要女兒再生一個外孫，「夢果滿活潑，應該希望有個弟弟妹妹可以陪他，希望今天講出來，女兒就可以再給我一個金孫。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中