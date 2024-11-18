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娛樂 最新消息

（影）短今太辣被打碼！上衣「側邊挖空」半球溢出掀網暴動

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今，擁有173公分的高挑身材及E級傲人上圍，再加上她活潑不做作的個性，深受許多粉絲喜愛。近日她在社群公開2025年寫真桌曆的花絮短片，大尺度引起粉絲暴動。

短今曝光寫真桌曆拍攝花絮。（翻攝自IG）短今曝光寫真桌曆拍攝花絮。（翻攝自IG）

短今造型疑似太火辣而被打霧處理。（翻攝自IG）短今造型疑似太火辣而被打霧處理。（翻攝自IG）

短今在社群陸續釋出拍攝寫真年曆的花絮，其中一段公開的短片中，短今綁著雙馬尾、戴眼鏡出現在鏡頭前，上身穿著側邊挖空的無袖高領，下半身則搭配格紋百褶短裙及中筒白襪，短今躺在沙發上擺拍展現修長美腿，因上衣的開洞設計，東西半球溢出，火辣程度破表。不過似乎為避免太過裸露遭檢舉，短今的側乳被後製打霧處理，意外增添想像空間。

此外，短今也透露，第一次拍攝時遇到颱風攪局而延期，「第二次不畏風雨，在艱困的環境之中，依然幫我產出漂亮的作品～真的很感動，2025是我加入兄弟第十年，很用心籌備這次的寫真桌曆，希望大家會喜歡噢！」

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