斜坡上的藝術節30日登場 告五人、舒米恩及國內外樂團來演出

斜坡上的藝術節即將登場，周春米印上手印紀錄文化印記。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東最具原民藝文氣息的音樂節「斜坡上的藝術節」，將於11月30、12月1日兩日在屏東潮州林後四林平地森林園區登場，除了人氣樂團告五人、舒米恩、曾淑勤、邱軍等國內知名樂手外，還邀請了紐西蘭國寶《毛利族-梅西莉卡》等人到場演出，縣長周春米表示，「斜坡上的藝術節」今年邁入第10年，歡迎大家相聚在斜坡。

周春米表示，「斜坡上的藝術節」今年邁入第10年，特別以排灣族陶藝「手印陶版」的方式來紀錄，專屬於斜坡的文化印記，藉此傳承十年來活動的歷史發展，同時展望未來的全新篇章，今年更首創夜間光影藝術-斜坡藝光teljar，利用投射光影賦予現場花草樹木新生藝境。

請繼續往下閱讀...

斜坡上的藝術節30日登場，用歌舞展現原住民文化藝術內容。（記者葉永騫攝）

今年邀請人氣樂團告五人、金曲歌王舒米恩、民歌天后曾淑勤、情歌王子邱軍、那屋瓦少女隊、舞炯恩·加以法利得、Ponay原式大樂隊、戴曉君、尼布恩合唱團等，特別越洋重金邀請紐西蘭國寶《毛利族-梅西莉卡》與菲律賓融合本土與現代樂器的《草民大樂隊 （Talahib People's Music） 》共同演出；還有口鼻笛傳藝師結合藝人戴曉君演出，更有串連在地樂團用音樂述說斜坡上的故事，合計18組團隊演出。

斜坡上的藝術節展現原住民的文化藝術內容。（記者葉永騫攝）

另外，有經典沿山歌手與在地原鄉藝術團、合唱團表演；現場更排灣族傳統家屋工法呈現，打造文化傳承的交流所，讓民眾更貼近了解原民藝術創作，相關的活動訊息可上網查詢。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法