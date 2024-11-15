蔡康永大驚「妳現在還叫理科太太」？ 離婚不改名背後有原因

蔡康永（右）上理科太太節目打書。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2021年百萬網紅「理科太太」陳映彤與美籍前夫John離婚，由於兩人不歡而散，所以蔡康永上理科太太節目打書時非常訝異地問她：「妳現在還叫理科太太嗎？我為了禮貌都叫妳理科耶。」

相關新聞：百萬網紅蔡阿嘎暴怒！ 網造謠蔡桃貴命危舉報：破壞國家統一

請繼續往下閱讀...

理科太太對於這類問題似乎習以為常，非常大方回應：「沒什麼好改變的，你還是可以叫我太太」，而且看來她似乎把「理科太太」當作藝名，絲毫不在意。

理科太太恢復單身之後，仍然沒有更改頻道名稱，對外也依舊使用理科太太。（翻攝自IG）

由於當初YouTube頻道的名字就叫做「理科太太Li Ke Tai Tai」，所以即使恢復單身，也沒打算要更改。理科太太進一步解釋，有孩子的人叫「太太」很合理，如果硬要改成「理科媽媽」或「理科小姐」也很奇怪。

相關新聞：《王牌大賤諜》英國超模赫莉 59歲凍齡美魔女狂秀比基尼

理科太太的頻道已經長達10個月沒有更新，一更新就邀請到蔡康永上節目，不到24小時就吸引了191,514次觀看。蔡康永雖然是要上節目打書，卻忍不住問：為什麼這麼久沒更新？理科太太回答自己有認真工作，只是沒有拍成影片。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法