晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡康永大驚「妳現在還叫理科太太」？ 離婚不改名背後有原因

蔡康永（右）上理科太太節目打書。（翻攝自YouTube）蔡康永（右）上理科太太節目打書。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2021年百萬網紅「理科太太」陳映彤與美籍前夫John離婚，由於兩人不歡而散，所以蔡康永上理科太太節目打書時非常訝異地問她：「妳現在還叫理科太太嗎？我為了禮貌都叫妳理科耶。」

相關新聞：百萬網紅蔡阿嘎暴怒！ 網造謠蔡桃貴命危舉報：破壞國家統一

理科太太對於這類問題似乎習以為常，非常大方回應：「沒什麼好改變的，你還是可以叫我太太」，而且看來她似乎把「理科太太」當作藝名，絲毫不在意。

理科太太恢復單身之後，仍然沒有更改頻道名稱，對外也依舊使用理科太太。（翻攝自IG）理科太太恢復單身之後，仍然沒有更改頻道名稱，對外也依舊使用理科太太。（翻攝自IG）

由於當初YouTube頻道的名字就叫做「理科太太Li Ke Tai Tai」，所以即使恢復單身，也沒打算要更改。理科太太進一步解釋，有孩子的人叫「太太」很合理，如果硬要改成「理科媽媽」或「理科小姐」也很奇怪。

相關新聞：《王牌大賤諜》英國超模赫莉  59歲凍齡美魔女狂秀比基尼

理科太太的頻道已經長達10個月沒有更新，一更新就邀請到蔡康永上節目，不到24小時就吸引了191,514次觀看。蔡康永雖然是要上節目打書，卻忍不住問：為什麼這麼久沒更新？理科太太回答自己有認真工作，只是沒有拍成影片。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中