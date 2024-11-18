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12強》晉級4強前進東京！陳志強觀戰整場沒閉嘴巴

12強》晉級4強前進東京！陳志強觀戰整場沒閉嘴巴陳志強昨晚為台灣隊應援。（翻攝自陳志強臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣17日在世界12強B組預賽以11：3大勝澳洲，日本同日以7：6險勝古巴，2隊確定以小組第2與第1攜手晉級複賽，前進東京。

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藝人陳志強昨晚也在現場觀戰，深夜透過臉書曬出在球場照片，他身穿印有「TAIWAN」白色T恤搭配短褲，背後印有大字「最強」魄力十足，身在球場裡的陳志強情緒激動表示：「整場嘴巴沒閉起來過。」更Hashtag寫下「中華隊加油」、「台灣最強」、「前進東京」、「世界12強棒球錦標賽」。

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他激動表示：「整場嘴巴沒閉起來過。」（翻攝自陳志強臉書）他激動表示：「整場嘴巴沒閉起來過。」（翻攝自陳志強臉書）

此外，陳志強也在限動拍下球迷應援畫面，感動吶喊：「這氣勢真的很嚇人。」網友則熱情留言「好嗨！現場的大家超棒」、「超爽的」、「太開心了，中華隊前進東京，一定可以奪冠的」。

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