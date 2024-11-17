許光漢出局！《青春18x2》藤井道人選他最帥：令人雞皮疙瘩

〔記者鍾志均／台北報導〕日本導演藤井道人近年非常多產，光是今年就有3部電影長片問世，他今（17）帶著新作《嫌疑者的真相》出席台灣金馬影展放映；被問和許多男神、帥哥演員合作，如何排序（最帥的）？藤井露出尷尬笑容，馬上陷入思考。

日本導演藤井道人帶新作《嫌疑者的真相》出席金馬影展放映。（金馬執委會提供）

藤井道人在《青春18x2 通往有你的旅程》和許光漢合作，《那夜我們行向彼方》找來坂口健太郎、橫濱流星，尤其橫濱流星去年也拍了藤井道人的《夜霧村莊》，今年繼續合作《嫌疑者的真相》。

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問到帥哥演員的排序，藤井道人最終選擇今年合作新作《戰神》的岡田准一，大讚岡田的演出讓人雞皮疙瘩，非常震驚，直說他在鏡頭的氣勢非常驚人。

常來台灣的藤井道人對許光漢可是讚不絕口，表示日本的觀眾對戀愛電影很看重男主角，希望是由大家認識的偶像明星演出，實際上電影在日本賣得比台灣好，這點很意外，另外他也誇讚張孝全的演出，直說「怎麼會演得這麼好」。

日本導演藤井道人帶新作《嫌疑者的真相》出席金馬影展放映。（金馬執委會提供）

至於是否未來有機會將《青春18x2》拍成影集？藤井道人妙答：「那應該要等到《青春18x3》了吧。」表示除了想再和許光漢合作，也許未來將橫濱流星和許光漢擺在一起，觀眾也會很想看的。

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