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亞莉安娜被打臉還摔下陽台！《魔法壞女巫》穿高跟鞋飆戲沒在怕

亞莉安娜在《魔法壞女巫》穿上高跟鞋演出讓導演朱浩偉相當緊張，但她本人超習慣。（UIP提供）亞莉安娜在《魔法壞女巫》穿上高跟鞋演出讓導演朱浩偉相當緊張，但她本人超習慣。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕被看好成為北美年底票房黑馬的奇幻壓軸鉅片《魔法壞女巫》，找來葛萊美獎及東尼獎得主辛西婭艾利沃在片中飾演「艾法芭」，以及葛萊美獎得主及全球暢銷流行天后亞莉安娜飾演「格琳達」，一同揭開《綠野仙蹤》童話故事中的女巫起源故事。

電影由《瘋狂亞洲富豪》台裔導演朱浩偉執導，他透露開拍的第一個星期很順利，「我們讓亞莉安娜做了各種表演和即興喜劇，她在床上跳上跳下，還不小心從陽台欄杆摔下來，以及情緒激動的戲份，也拍了舞蹈戲份，使用了道具和特效，還被一張報紙打到臉！」

不過真的讓朱浩偉超緊張的卻是亞莉安娜都穿著高跟鞋做表演，但亞莉安娜本人倒是老神在在，直說：「光著腳能做的事，穿高跟鞋也能做，而且會做得更好，因為我們早就習慣了，不穿高跟鞋才會覺得很奇怪。」

高達12米高的《魔法壞女巫》電影主題耶誕樹，即日起至2025年1月1日在美麗華百樂園1F水舞廣場展出。（UIP提供）高達12米高的《魔法壞女巫》電影主題耶誕樹，即日起至2025年1月1日在美麗華百樂園1F水舞廣場展出。（UIP提供）

《魔法壞女巫》將於11月21日在台上映，發行該片的環球影業為了讓台灣觀眾可以更了解奧茲國的奇幻世界，特別打造一座12米高的巨型電影主題耶誕樹，即日起至2025年1月1日在美麗華百樂園1F水舞廣場展出，陪大家度過一個最奇幻的耶誕佳節。

這座主題耶誕樹前還有艾法芭和格琳達的藝術裝置，歡迎大、小朋友到現場體驗奧茲國的神秘魔法，只要到現場拍照打卡並上傳環球影片粉絲專頁的指定貼文，就有機會獲得《魔法壞女巫》電影限量周邊商品，活動詳情請持續關注環球影片粉絲專頁。

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