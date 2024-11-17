24歲就奪金雞影后遭酸「後台好硬」！李庚希不甩流言首度發聲

24歲中國女星李庚希憑電影《我們一起搖太陽》奪下第37屆金雞獎影后。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲中國女星李庚希曾出演多部戲劇，近期憑電影《我們一起搖太陽》奪下第37屆金雞獎影后，卻因資歷遭質疑是「後台過硬」。針對流言，李庚希今（17）日獲獎後首度發聲，留言區卻同樣是質疑大過祝福，引發關注。

李庚希奪金雞，卻遭質疑「後台過硬」。（翻攝自微博）

李庚希在獲獎後發聲：「我很珍惜成為淩敏的那段時光，這是屬於淩敏的獎杯。我很幸運，可以替淩敏領下這個榮譽，她也幫我實現了兒時夢想。」她也不忘感謝導演與搭檔演員，還有劇組夥伴、金雞獎組委會等人。李庚希也寫下對自己的期許，「我會繼續努力演好每一個角色。願我們都順從心底的光，搖醒自己心裡那顆太陽」。

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貼文一出，留言區相當兩極，有影迷開心祝賀「實至名歸」、「恭喜！實至名歸！就是該拿」、「繼續加油，等你優秀作品」；但卻也有人酸「後台好硬」、「水獎」、「資源厲害絕對是能力，服」、「演技還算可以，但這個獎還不真不配拿啊」。

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