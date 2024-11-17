復婚的前奏！10億財富女神生日趴 前夫送8位數房產大禮

〔記者陳慧玲／台北報導〕身家超過10億的「財富女神」王宥忻昨（16日）舉行生日趴，前夫「翁總」翁承旭也陪伴慶生，他還提前送上生日大禮給王宥忻。

王宥忻（中）舉行生日派對，前夫「翁總」陪伴慶生。（固力狗提供）

上個月王宥忻與翁總一起到泰國旅遊，並考察當地房地產市場，本想簡單看看，沒想到翁總當場便決定將兩間、總價超過八位數的泰國房產買下做為她的生日禮物，讓王宥忻相當驚喜和感動。

請繼續往下閱讀...

王宥忻問翁總，為什麼這麼快就做決定？他回應：「因為妳值得！」這句話讓她覺得好溫馨。經紀人也透露，王宥忻與前夫已有復婚的前奏，有好消息一定通知大家。

王宥忻（左）辦生日趴，提前收到前夫「翁總」送上生日大禮。（固力狗提供）

前陣子王宥忻兒子因分享關於水豚的短影片引起大量關注，觀看數突破178萬次，不過留言中也有諸多批評，王宥忻談到：「發生事情當下，兒子很難過。但我和翁總覺得這是機會教育，畢竟面對批評和不理性的負能量是人生課題。」兩人引導兒子走出低潮，從負面轉化為正面能量，兒子也轉念笑說：「我是流量密碼！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法