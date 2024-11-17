石英告別式遺照暖笑留人間 焦恩俊4字告別前丈人

石英遺照戴上圍巾露出微笑，一如生前慈祥印象。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人石英上27日辭世，享壽82歲，告別式今（17）日於二殯景明廳舉行，火化後將長眠新北市三芝區龍巖真龍殿生命紀念館。石英遺照披上黃色圍巾，臉上一抹溫暖微笑一如生前留在劇迷心中的印象，一旁寫下「銀屏塑百相 經典定格留影史」、「藝德譽千秋 風範長存在人間」。

前女婿焦恩俊自石英辭世後未曾發聲，今告別式上他的花籃寫下「望重如山」送別故人；今預計有上百位藝界人士，親送石英踏上人生終程。

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石英外型俊秀，首度躍上電視就擔任男主角。（林千鈺提供）（記者傅茗渝攝）

大家對石英的印象多半是演員，其實他很早就是「演而優則導」，曾自製自導自演多齣台語戲劇，引起轟動締造收視率奇蹟。他對於認真的後輩新秀毫不吝惜提攜。他則因緣際會認識演藝圈貴人吳影，奠立台語演藝根底 ；50年代電台廣播劇盛行，吳影成立廣播劇團，石英台語流利口條清晰被延攬進劇團當聲優，隨著廣播劇情表達情緒起伏，也因為有廣播劇的訓練，幫助石英日後演戲的聲音表情，台語造詣功力打底深厚。

石英參加民視第一發發發除夕節目錄影。（鳳凰藝能提供）（記者傅茗渝攝）

石英不吝提攜後輩，1985年石英在嘉義秀場認識了澎恰恰，看見他平凡長相下的努力與才華，多次力保澎恰恰演出自己製作的連續劇。終於在石英製作的「大小濟公」劇中演出真假濟公，詼諧逗趣的表演方式，就此打開澎恰恰的星路。

石英今告別式現場隆重莊嚴。（記者王文麟攝）

2002年石英因疲倦求診，檢查後確認是B型肝炎急性發作造成的猛爆性肝炎住進醫院。醫生告知要有換肝的準備，檢查後兒子林義山捐肝救父，石英病癒後感恩重生擔任終身義工，石英陸續接演民視八點檔「青龍好漢」、「日正當中」、「意難忘」、「娘家」、「夜市人生」、「父與子」、「嫁妝」、「孟婆客棧」等，檔檔好戲屢屢締造超高收視紀錄，他更像一本活的台語辭典，讓合作過的藝人都是感念在心。

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