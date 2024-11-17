李準基積蓄全被騙光！經紀人嗆「這點錢都不給？」他崩潰了

李準基日前才來台與粉絲會面。（翻攝自官方NAVER POST）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李準基出道後並非一路順遂，最嚴重的打擊莫過於被經紀人背叛，導致多年積蓄全被捲走，讓他一度陷入絕望。他坦言，當時情緒崩潰，無法排解痛苦，只能藉酒澆愁，甚至做出了脫序行為。

李準基在爆紅後，代言與廣告接踵而至，收入大幅增加，但身邊的人卻變得不可靠。2010年當兵前，他的經紀人將他的存款悉數騙走，起初李準基以為經紀人只是短暫急需用錢，沒想到這些錢被揮霍於吃喝玩樂。曾視如家人的經紀人提到錢時卻翻臉不認人，甚至質問他：「你今天的成就都是靠我們，這點退休金都不願意給嗎？」讓李準基心灰意冷。

請繼續往下閱讀...

李準基會巴西柔術，身材相當好。（翻攝自IG）

身為演員的他儘管在外保持笑容，私下卻陷入無盡的痛苦與絕望。當時的他只能藉酒澆愁，甚至在醉酒後失控，持刀破壞家中的沙發與窗簾。隔天醒來後，面對滿目瘡痍的家，讓他感到更加無助。

多年後提起這段經歷，李準基依然神情沉重，意識到喝酒真的會讓人做出不好的行為。他自責地表示，錢被騙是自己的失誤，但更讓他痛心的是失去了曾經親密的朋友，這成為他心中難以抹去的傷痛。

雖然經歷了痛苦，但李準基依然保持著對自我形象的高度自律，成為演藝圈的「凍齡男神」。已經4字頭的他仍能毫無違和感地演出高中生角色，這樣的年輕外貌背後，是他長達8年的嚴格自律，不但戒碳水化合物，連泡麵都不吃，對身材管理絲毫不放鬆。

李準基曾遭經紀人騙錢，陷入低潮。（翻攝自IG）

不僅擁有出色的演技，李準基還多才多藝，演而優則唱，曾推出個人專輯，展現了他在音樂領域的才華。無論是在螢幕前還是生活中，李準基都以堅持不懈的努力和自律維持著他的演藝生涯與形象，成為許多人心目中的榜樣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法