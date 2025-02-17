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娛樂 最新消息

咪妃衰捲Joeman蹭孫生風波 藏鏡人竟是反骨男孩成員

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber Joeman日前找來涉性騷的孫生復刻《分手擂台》，明顯蹭流量之舉慘遭撻伐，而此事也意外牽扯到Joeman前任女友咪妃，背後兇手竟是反骨男孩成員。

咪妃（左）與Joeman。（翻攝自IG）咪妃（左）與Joeman。（翻攝自IG）

咪妃與Joeman於2019年分手，她目前也已是一位媽媽，她昨（16日）曬出一張「反骨男孩」成員培根的私訊，對方表示：「妳前任出事了，快去安慰一下。」讓她傻眼回說「你禮貌嗎」，標註對方並附上多個問號。

咪妃遭培根質問，衰捲Joeman風波。（翻攝自IG）咪妃遭培根質問，衰捲Joeman風波。（翻攝自IG）

咪妃遭培根質問，衰捲Joeman風波。（翻攝自IG）咪妃遭培根質問，衰捲Joeman風波。（翻攝自IG）

在下一則限時動態中可以看到，咪妃向培根喊話：「然後我跟你一點都不熟，真的是謝謝你的告知。但我覺得都是同行，所以還是禮貌的貼個哭笑不得的表情符號。」完全說出心裡話且沒在掩飾，可以看到培根此舉令她相當傻眼，也讓她無辜捲入Joeman的炎上事件。從咪妃曬出的聊天截圖中可以看到，她與培根的對話停在2023年2月，2人平時似乎真的不太有交集。

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