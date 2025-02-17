金賽綸驟逝最後IG限動曝光 警籲媒體自制

金賽綸驚傳陳屍家中。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名韓星金賽綸曾有「最美童星」封號，16日傳出不幸在家身亡，警方到場後發現沒有呼吸心跳，得年24歲，消息震驚各界，她生前最後動態被挖出，IG最後一篇限動是為ASTRO已故成員文彬寫下生日祝福。

韓媒報導，警方出面證實金賽綸死訊，經調查發現住家並無外部入侵痕跡，並無犯罪嫌疑，更呼籲媒體自制：「請考慮死者與家屬心情，請克制不要寫到死因與死亡方式。」

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金賽綸早期曾和元斌合作韓片《大叔》為人熟知，原是備受看好的明日之星，卻在2022年爆出酒駕醜聞，酒精濃度超過吊銷駕照標準，最後被判處2000萬韓幣（約台幣45萬元）罰金，事業全毀。

去年11月金賽綸宣布重新出發，原本要以新電影《Guitar Man》復出，沒想到公開重返演藝圈消息才過3個月就發生憾事，令喜愛她的影迷直呼不敢相信。

韓警對外表示，昨午5點左右接獲報案，趕到事發現場，未發現犯罪行為或入侵跡象，初步排除他殺，正持續調查死亡情況。

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