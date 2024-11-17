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娛樂 最新消息

（影音）謝和弦前妻移居中國 ！Keanna健康抱恙「回台灣就醫」

Keanna（右）與謝和弦有過一段婚姻。（翻攝自IG）Keanna（右）與謝和弦有過一段婚姻。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Keanna」戴一軒先前提告前夫謝和弦與其妻陳緗妮侵害配偶權，又因夫妻倆近日補辦婚宴而出言開酸，爾後便鮮少公開近況。沒想到，時隔近2個月，Keanna宣布自己早已離開台灣，且搬至中國北京逾半年。

Keanna昨（16日）在IG限時動態透露已經搬離台灣，並在中國北京生活逾半年之久，為了回診所拿藥、看醫生，她因此提到自己前2日特地快閃回到台灣就醫。如今逐漸進入秋冬，Keanna有感台灣及北京的氣溫相距甚大差了20度，「像在洗三溫暖，讓我先中暑再感冒那種！」

Keanna曬出自拍美照並透露已搬離台灣赴中國生活逾半年。（翻攝自IG）Keanna曬出自拍美照並透露已搬離台灣赴中國生活逾半年。（翻攝自IG）

事實上，Keanna過去向前夫謝和弦與其現任配偶陳緗妮提吿侵害配偶權，今年5月23日才經由委任律師出面赴新北地檢署收取謝、陳的134萬餘元連帶賠償金。沈默逾4個月後，Keanna再因謝、陳補辦婚宴而發文開酸，爾後繼續潛水保持沈默。直至今日，Keanna才又浮出水面，更曬出身穿粉色毛衣，並對著鏡頭微笑眨眼的自拍美照，同時向粉絲們報告近況。

新聞連結 https://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/4865357

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