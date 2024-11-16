畢書盡守護愛妻否認劈腿！前女友不忍反擊開撕..內情曝光

畢書盡（資料照，索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕畢書盡今天大動作發聲，親上火線反擊謠言，更否認婚前負心、劈腿，為了老婆、女兒而發聲；對此，畢書盡的舊愛並不領情，稍早也在社群回擊。

畢書盡的前女友談到，「每個人都有想要保護的人，但不應該以毀謗和傷害他人為代價。」批評他將所有責任推給他人，卻忽視了自身的選擇與行為。

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對於網上的爆料內容，畢書盡所屬經紀公司今晚表示：「 關於網路上的不實指控，都已蒐證，委由律師處理。」

畢書盡前女友發文：

我曾經對你說過的話，我再說一次，如果你想繼續賺演藝圈的錢，也代表你必須先表明受到傷害，才能合理化的告訴大家你做的一切都是為了保護家人，所以大眾很自然把焦點集中在保護家人，覺得你真的很可憐。

每個人都有想要保護的人，非常合情合理，但你保護家人以及你那麼小的小孩的方式是傷害前公司、前老闆、前同事所有的人，然後再發文說你沒辦法再忍讓？所以除了你家人以外的人，可以無所謂的利用跟毀謗？任何事都是自己的選擇，不需要推到別人身上，我們談戀愛到分手選擇不公開是我們的決定，新聞把我報導出來決定承認是你自己的選擇，所以跟前公司一點關係也沒有，如果你不想任何人都強迫不了你，不是嗎？

感情層面你對我有沒有過真心，或是後悔現在說都是多餘的，這是個人感受，每個人都可以有表達自己感受的權利。交往期間的劈腿、動手，我也不需要在這邊跟誰證明，如果真的沒發生過，歡迎你採取任何法律手段，人證、對話紀錄都準備好，你不會認為曾經犯過的錯不會留下任何痕跡跟紀錄吧！

至於棄養這題，當初的你是根本沒有要關心跟處理才會有我跟學長去家裡把狗狗全部接走的這件事發生，我只能說被你信賴的學長人真的太好，也真的很衰的必須替你處理你不想處理的問題，不聞不問跟交給別人處理還是有很大的差別的，等於是丟給別人處理，你知道後續兩隻狗的去向嗎？你關心過誰領養了牠們嗎？答案是沒有，不管你多忙，飛到多少國家都不能成為你不聞不問以及不關心的藉口，有責任感、愛動物的人是不會像你這樣的。

文章裡說了很多愛，但要真的懂愛的人才有資格說這句話。你現在有多否認，真相慢慢浮現的時候你只會更難堪。沒有人想要毀了你或是傷害你，如果你沒有發新聞稿毀謗前公司，塑造你有多委曲多壓抑，這一切都不會發生，你太高估自己了，你真的對我們來說沒有那麼重要。

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